Chubbers cai em Jundiaí e mira disputa dos Abertos

Muito desfalcado, o Americana Chubbers não resistiu à superioridade de Jundiaí e perdeu por 88 a 56, no último domingo, no Centro Esportivo Romão de Souza, em Jundiaí. Com o resultado, a equipe jundiaiense fechou o playoff semifinal em 2 a 0 e avançou para a decisão do Campeonato de Basquete Masculino Adulto da ARB (Associação Regional de Basquete), quando enfrentará o Uniararas na briga pelo título. O Chubbers não terá tempo para lamentar, já que na próxima terça-feira, dia 21, o time americanense estreia na segunda divisão dos Jogos Abertos do Interior, no ABC Paulista.

Na primeira fase, o Chubbers terá como adversários São José dos Campos, um dos anfitriões, e Dracena. “Viemos com um investimento bem tímido para a ARB, mas fizemos uma boa campanha enfrentando times com estrutura ainda melhor, que treinam em dois períodos. Sabíamos que mesmo completos já ia ser difícil em Jundiaí, e indo para lá com só sete jogadores, ficou mais complicado. Mas só tenho a agradecer aos atletas pelo trabalho feito neste ano de retomada do basquete de Americana e lutar para fazer uma boa apresentação nos Jogos Abertos”, avaliou o técnico da equipe, Elcio Ortiz.

A temporada 2017 está marcando a volta do time adulto administrado pela (Associação Desportiva Crescendo Com o Esporte) em competições oficiais. Além de ter alcançado a semifinal do Campeonato da ARB, a equipe comandada por Elcio Ortiz também foi medalha de prata nos Jogos Regionais, o que garantiu a vaga para os Jogos Abertos.