Chicago Bulls perde mais uma, mas Felício brilha e faz maior pontuação na NBA

Uma das piores equipes desta temporada da NBA, o Chicago Bulls voltou a perder na noite desta segunda-feira. Mas o brasileiro Cristiano Felício voltou a aproveitar sua oportunidade e brilhou em quadra no Madison Square Garden no revés para o New York Knicks pelo placar de 110 a 92.

Felício obteve sua maior pontuação da carreira na competição norte-americana ao anotar 17 pontos. Foi, inclusive, o cestinha da equipe no jogo. O brasileiro registrou ainda seis rebotes e converteu oito arremessos em 10 tentativas nos 29 minutos em que esteve em quadra.

Ele já havia se destacado no jogo anterior, na derrota para o Cleveland Cavaliers, quando anotou seu primeiro “double-double” da temporada, com 10 pontos e 10 rebotes. Felício tenta aproveitar a oportunidade que vem ganhando na equipe, numa tentativa da franquia de dar atenção aos mais jovens, já pensando no futuro, uma vez que as chances de classificação aos playoffs são reduzidas.

O Bulls é apenas o 12º colocado da Conferência Leste, com 24 vitórias e 46 derrotas – e somente os oito primeiros avançam aos playoffs. Já o Knicks está logo à frente, em 11º, com 26 triunfos e 45 derrotas.

Pela mesma rodada, o Cleveland Cavaliers e o Golden State Warriors tiveram destinos opostos na busca pela recuperação na temporada regular. Em casa, o Cavaliers contou com o brilho de LeBron James e o retorno de Kevin Love para superar o Milwaukee Bucks por 124 a 117. O astro da equipe faturou seu 16º “triple-double” com 40 pontos, 12 rebotes e 10 assistências.

O time foi comandado nesta segunda pelo auxiliar Larry Drew, que assumiu a equipe depois que o técnico Tyronn Lue se afastou do time por tempo indeterminado após sofrer mal-estar no jogo anterior, sem dar maiores detalhes sobre sua saúde.

Se o treinador se afastou, Kevin Love voltou ao time, após lesão. E contribuiu com 18 pontos e sete rebotes nos 24 minutos em que esteve em quadra. Jordan Clarkson e Ante Zizic, ambos reservas, anotaram 17 e 13 pontos, respectivamente. Pelo Bucks, Giannis Antetokounmpo anotou “double-double” de 37 pontos e 11 rebotes.

Com o triunfo, o Cavaliers segue na terceira colocação da Conferência Leste, com 41 triunfos e 29 derrotas. O Bucks, por sua vez, ocupa o oitava posto, dentro da zona de classificação aos playoffs, com 37 vitórias e 33 derrotas.

Já o Golden State Warriors segue exibindo irregularidade, após perder a ponta da Conferência Oeste. Nesta segunda, os atuais campeões da NBA foram derrotados pelo San Antonio Spurs por 89 a 75, fora de casa. Os visitantes não puderam contar com Stephen Curry, Kevin Durant e Klay Thompson nesta partida.

Assim, o caminho foi aberto para LaMarcus Aldridge liderar o Spurs com seus 33 pontos, 12 rebotes e dois tocos. Foi o cestinha da partida. Pelo Warriors, o destaque foi Quinn

Cook, com 20 pontos. Depois dele, o melhor em quadra foi Kevon Looney, com 12 pontos e oito rebotes.

Dono da melhor campanha da temporada durante a maior parte do campeonato, o Warriors agora é o segundo colocado da Conferência Oeste, com 53 vitórias e 18 derrotas. Está atrás do Houston Rockets, que não entrou em quadra nesta rodada e segue com 56 triunfos e 14 revezes.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers 124 a 117 Milwaukee Bucks

Indiana Pacers 110 x 100 Los Angeles Lakers

Philadelphia 76ers 108 x 94 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 118 x 115 Memphis Grizzlies

Miami Heat 149 x 141 Denver Nuggets

New York Knicks 110 x 92 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 89 x 75 Golden State Warriors

Sacramento Kings 90 x 106 Detroit Pistons

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Orlando Magic x Toronto Raptors

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers

Boston Celtics x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Atlanta Hawks

Phoenix Suns x Detroit Pistons

Portland Trail Blazers x Houston Rockets