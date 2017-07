Carlos Lima assume seleção feminina de basquete e convoca grupo para Copa América

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) definiu nesta sexta-feira o nome do treinador da seleção feminina. Auxiliar de Antônio Carlos Vendramini no Corinthians/Americana-SP na última temporada da LBF (Liga de Basquete Feminino), Carlos Lima vai comandar o Brasil no ciclo olímpico até Tóquio-2020, começando pela Copa América da Argentina, no próximo mês.

O técnico já convocou o grupo com 16 atletas para o torneio. As pivôs Érika e Damiris, que atuam na WNBA por San Antonio Stars e Atlanta Dream, respectivamente, estão na lista. Destaque também para Clarissa, do Sopron Basket, da Hungria, Isabela Ramona, do Zamarat, da Espanha, e Raphaella Monteiro, do Ponta Delgada, de Portugal. As outras jogadoras atuam no Brasil.

A apresentação da seleção brasileira está marcada para o próximo dia 13, no hotel Intercity Pátio Pinda, em Pindamonhangaba (SP). O grupo ficará se preparando até 4 de agosto, quando embarca para Buenos Aires. Os treinos serão na FUNVIC – Fundação Universitária Vida Cristã – e no Centro Esportivo João do Pulo.