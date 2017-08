Brasil encara Porto Rico na disputa pelo bronze e por vaga no Mundial de basquete

A seleção brasileira feminina de basquete enfrentará Porto Rico neste domingo, às 19h (horário de Brasília), na disputa pela medalha de bronze da Copa América que acontece em Buenos Aires, na Argentina. Quem vencer garante vaga no Mundial da Espanha, que será realizado entre 22 e 30 de setembro de 2018.

Canadá e Argentina, que estão na final da Copa América, já garantiram vaga – a decisão do torneio acontece logo após o jogo do Brasil. Estão confirmadas no Mundial outras 11 seleções: Estados Unidos (atual campeão), Espanha (país sede), Bélgica, França, Grécia, Letônia, Turquia, Austrália, Coreia, China e Japão.

Além da vaga em aberto na Copa América falta ainda a definição dos dois representantes da África na competição que terá no total 16 países. O Brasil perdeu a semifinal para o Canadá por 84 a 45 e agora terá pela frente Porto Rico, que foi derrotado pela Argentina por 48 a 44.