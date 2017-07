Basquete Sub-17 recebe torneio em nível nacional no São Pedro

Foto: Sanderson Barbarini / FOCO NO ESPORTE

O 1º Torneio Nacional de Clubes de Basquete Feminino Sub-17, realizado pela ADCF Unimed/Sicoob Unimais, em parceria com a prefeitura de Americana, será realizado entre os dias 17 e 22 deste mês, no ginásio da Praça de Esportes Marcos Antônio Gobbo, no Jardim São Pedro. O evento contará com a presença ilustre da ex-jogadora de basquete Magic Paula, madrinha do torneio.

A competição, que terá sua abertura no dia 17 com uma homenagem ao médico Rafael Moliterno Neto, ex-presidente da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, falecido em 2015, já conta com as presenças confirmadas de dez times: ADCF Unimed/Sicoob Unimais; Associação Búfalos/SEL (Valinhos); Indians Tupã Basquete/Casa do Garoto; Prefeitura de Itatiba; ADC Bradesco (Osasco); Colégio Santa Emília (Olinda-PE); COC/SMEL/Foz Basquete (Foz do Iguaçu-PR); Apagebask FIG Guarulhos; ASP Club Municipal/Lightcity (Rio de Janeiro-RJ) e APVE Col. ATOPP Londrina-PR.

A coordenadora geral da ADCF Unimed/Sicoob Unimais, Adriana Santos, destaca a importância da competição para o projeto do basquete de base de Americana. “É com muita alegria e amor que fizemos esse torneio nacional de clubes acontecer. Fazer um evento desse porte para uma categoria de base é o que mais nos deixa felizes. Tudo está sendo feito com muito carinho, organização e dedicação pelos envolvidos. Só tenho que agradecer a todos aqueles que nos ajudaram nessa caminhada, a cidade de Americana receberá de braços abertos todas essas equipes que estarão disputando esse nacional. Tenho certeza que será um sucesso, e somente o primeiro de muitos que virão”, enalteceu Adriana.