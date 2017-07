Basquete consegue patrocinador máster

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O técnico e gestor do time de basquete feminino que anunciou sua saída de Americana nesta semana, Antônio Carlos Vendramini, confirmou que um encontro na noite desta sexta-feira selou um acordo com um patrocinador máster para a equipe em Campinas, mas se negou a revelar qual seria a empresa, que inclusive dará nome ao time, alegando que o anúncio oficial será na terça-feira, com a presença do prefeito da nova cidade, Jonas Donizette (PSB).

De acordo com o treinador, a equipe, que já tem o apoio dos Supermercados Pague Menos, também negocia parceria com a Unimed de Campinas, em função da parte médica do time.

“Já acertamos o local onde nós vamos treinar e jogar, mas acho que não é para falar ainda, porque o anúncio vai ser feito na terça-feira, e já temos uma parceria fechada, só que não podemos falar nome nenhum. Nós vamos tentar mais (patrocínios), quanto mais melhor pode ser a estrutura, inclusive nós falamos que estamos negociando com a Unimed (de Campinas), por ser um parceiro importante por causa de saúde, contusão de atleta, então ele (patrocinador) falou que não tinha problema, que podia negociar”, explicou.