Basquete americanense joga duas semis dos Jogos Abertos

Foto: Prefeitura de Americana - Divulgação

As equipes americanenses de basquete (feminino Sub-21 e masculino livre) disputam as semifinais dos 81º Jogos Abertos do Interior de São Paulo na manhã deste sábado. As meninas se classificaram em segundo em seu grupo na primeira fase, após terem vencido Tanabi por 46 a 21 e perdido para São Bernardo do Campo por 65 a 43. Elas ainda aguardavam a divulgação do boletim oficial na noite de ontem para conhecer o adversário da semifinal, em Santo André.

Já o time masculino foi beneficiado por Dracena ter desistido da competição e, com isso, mesmo perdendo para São José dos Campos por 59 a 55, a equipe avançou à semifinal. Neste sábado, o duelo será diante de Santos, às 9 horas, em São Bernardo do Campo. Ontem, no atletismo, o americanense Lucas Bissoli ficou em quarto na prova de 800m rasos, com tempo de 1m55s.

MEDALHA. Também ontem, Santa Bárbara d’Oeste conquistou sua décima medalha nos Jogos Abertos. A equipe Sub-21 de tênis de mesa, composta por Lucas Gabriel Martins, Amuriel Lúcio, Caio Furlan e Lucas Grivol. Conquistou o bronze ao derrotar Lorena por 3 a 2. R.P.