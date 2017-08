Após vencer em noite de estreias, seleção de basquete volta a encarar Camarões

A seleção brasileira masculina de basquete começou com vitória a sua preparação para a Copa América. Na noite de terça-feira, a equipe superou Camarões por 91 a 72, em amistoso realizado no Ginásio Municipal João do Pulo, em Pindamonhangaba (SP). As equipes voltarão a se enfrentar no mesmo local nesta quarta-feira, a partir das 18 horas.

O amistoso de terça marcou a estreia do técnico César Guidetti à frente da seleção brasileira. Além disso, Arthur Bernardi, Alexey, Bruno Caboclo, Danilo, Georginho, Lucas Dias e Renan Lenz disputaram a primeira partida pela seleção.

“É uma honra estar aqui neste momento. São muitos anos de dedicação ao basquete e o reconhecimento de ter sido escolhido para essa função é muito gratificante. Sei que tenho muita responsabilidade nas costas, mas ao mesmo tempo tenho que estar tranquilo. O ‘frio na barriga’ antes do jogo é normal, mas a confiança também é muito grande no trabalho que vem sendo feito”, disse Guidetti.