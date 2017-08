Após treinos e amistosos, Guidetti define seleção de basquete para Copa América

A seleção brasileira masculina de basquete está definida para a Copa América. Após um período de treinos em Pindamonhangaba (SP) e duas vitórias em amistosos diante de Camarões, o técnico Cesar Guidetti realizou nesta quinta-feira sete cortes na lista inicial de convocados e fechou a relação de 12 nomes para o torneio na Colômbia.

Do grupo que iniciou os trabalhos no interior paulista, os armadores Alexey Borges e Arthur Pecos, os alas Deryk Ramos, Arthur Bernardi e Antonio Elpido e Gemerson Barbosa e o pivô Wesley Sena foram cortados por Guidetti, que dá os seus primeiros passos no comando da seleção de basquete.

Em Pindamonhangaba, o Brasil também disputou dois amistosos contra Camarões. Na última terça-feira, venceu por 91 a 72, com destaque para Lucas Dias, autor de 20 pontos. Já na noite de quarta, no último teste antes da definição do grupo para a Copas América, triunfou por 70 a 62, com 20 pontos de Lucas Mariano.