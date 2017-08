Após fim da suspensão da Fiba, Brasil joga sob pressão por vaga no basquete

Após um período de suspensão de 209 dias imposta pela Federação Internacional de Basquete (Fiba), o Brasil volta às competições neste domingo com o início da Copa América Feminina, em Buenos Aires, na Argentina. Com um treinador interino e um grupo formado às pressas, desfalcado das duas jogadoras que atuam na WNBA – Erika e Damiris -, a seleção brasileira precisa terminar entre os três primeiros para garantir vaga no Mundial de 2019, na Espanha, e pavimentar um caminho mais tranquilo de reconstrução do naipe no cenário mundial.

A estreia será diante da Venezuela, às 13h35 (de Brasília). O Brasil está no Grupo A, que, além das venezuelanas, conta com Argentina, Colômbia e Ilhas Virgens. Do outro lado estão o favorito Canadá, Cuba, Porto Rico, México e Paraguai. Apenas os dois primeiros avançam à semifinal. A decisão será no próximo domingo.

O período de preparação foi de apenas 24 dias. A CBB sofreu para contratar um treinador. Sem dinheiro – ainda não conseguiu receber o repasse do Comitê Olímpico do Brasil (COB) por causa de pendências na gestão anterior – foi necessário fechar com um treinador de maneira interina. A confirmação de Carlos Lima na função aconteceu em 7 de julho. O grupo se apresentou seis dias depois.