Após derrota, CBB confirma que Cabloco foi afastado da seleção por indisciplina

Pouco depois de a seleção brasileira masculina de basquete ser eliminada da Copa América pelo México com uma arrasadora derrotada por 99 a 76, na noite deste sábado, em Medellín, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) confirmou oficialmente que o ala Bruno Caboclo foi afastado do time nacional por causa de um ato de indisciplina cometido durante o confronto com os mexicanos.

A informação foi divulgada inicialmente pelo site Basquete 360, que conta com um repórter realizando a cobertura da competição na Colômbia, e agora foi oficializada pela CBB, que justificou a decisão de afastar o atleta do Toronto Raptors, time da NBA, depois de o jogador se recusar a entrar em quadra ao ser chamado pelo técnico Cesar Guidetti no segundo período do confronto enquanto estava entre os reservas.

LEIA TAMBÉM: LNB recebe inscrições de 17 equipes para a próxima edição do NBB

“O atleta Bruno Caboclo cometeu um ato de indisciplina, se negando a entrar em quadra quando o técnico solicitou, e, por isso, foi afastado da seleção brasileira. Pelos princípios que norteiam a atual gestão da Confederação Brasileira, nós não podemos permitir que nenhum atleta cometa um ato de indisciplina desse porte vestindo a camisa da seleção brasileira”, explicou Renato Lamas, gerente da seleção masculina.