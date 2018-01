Anthony Davis arrasa e Pelicans bate Knicks fora na NBA

Com uma atuação decisiva de Anthony Davis, o New Orleans Pelicans derrotou o New York Knicks por 123 a 118, na noite deste domingo, fora de casa, para seguir dentro da zona de classificação aos playoffs da NBA. Pela mesma rodada, sem as equipes favoritas em quadra, o Minnesota Timberwolves superou o Portland Trail Blazers de virada.

Em Nova York, apesar da necessidade do Knicks de buscar uma vitória, o Pelicans contou com Anthony Davis para fazer a diferença. Ele anotou nada menos que 48 pontos, seu recorde na temporada até agora, e obteve um “double-double” ao registrar também 17 rebotes.

Davis liderou a virada dos visitantes a partir do terceiro quarto, quando os anfitriões abriram 19 pontos de vantagem no placar. Para tanto, ele teve a companhia de Jrue Holiday e seus 31 pontos. DeMarcus Cousins, por sua vez, contribuiu com um “double-double” de 15 pontos e 16 rebotes.