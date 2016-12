Americanense descobre no Líbano oportunidade no basquete

Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

Foi através de seu sobrenome que o americanense Thiago Makluf ganhou a oportunidade que sempre sonhou no basquete. E do outro lado do mundo. Graças à sua descendência com o Líbano, terra natal de seu avô paterno, o jogador de 29 anos foi descoberto através de seu cadastro no site da Fiba (Federação Internacional de Basquete) por representantes da modalidade no país do Oriente Médio, conquistando a projeção internacional que buscava no esporte.

Há oito anos, ele passa quase toda a temporada jogando no Líbano e aproveitando as férias – que duram de três a quatro meses – no Brasil. Neste ano, aliás, ele utilizou a folga para fazer o que mais gosta: jogar basquete. E comemorou o título dos Jogos Regionais representando Americana. Atualmente, o pivô de 29 anos tem contrato até 2019 com o All Mouttahed, da cidade de Trípoli.

Apesar de o Líbano não ter grande tradição no basquete e a seleção masculina ocupar apenas o 25º lugar no ranking da Fiba, Makluf se diz realizado em atuar no Oriente Médio. “O basquete é o primeiro esporte do Líbano. Os ginásios estão sempre cheios, tem uma ótima estrutura e bons jogadores. Eles têm muito dinheiro e conseguem trazer atletas de qualidade, com passagens pela Europa e pela NBA”, comenta.

SONHO. Naturalizado libanês, o pivô até sonha em defender a seleção nacional, mas prefere pensar no momento. “Minha naturalização demorou para sair, muita burocracia. Acho que ainda é cedo para pensar em defender a seleção libanesa, apesar de ter vindo várias vezes para cá. Essa é a primeira temporada que vou jogar inteira, que terei mais oportunidades. A prioridade é buscar o título com a minha equipe. Na temporada passada chegamos à semifinal”, afirma Makluf.

A liga de basquete masculino do Líbano tem dez equipes, cinco a menos que o NBB (Novo Basquete Brasil), principal competição da modalidade no Brasil. O país tem pouco mais de seis milhões de habitantes e faz fronteira com Síria, Israel e Chipre. A língua oficial é a árabe e a capital é Beirute, cujo nome inclusive influenciou a criação do famoso sanduíche brasileiro feito com pão sírio.

