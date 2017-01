Americana volta aos trabalhos de olho em retomada da LBF

Foto: Gustavo Belofardi / DIVULGAÇÃO

O elenco do Corinthians/Pague Menos/Americana voltou aos trabalhos nesta semana visando a retomada da LBF (Liga de Basquete Feminino), que entrou em recesso no fim de 2016 após duas rodadas. As meninas ganharam 11 dias de folga para passar o Natal e o Réveillon com os familiares, mas já se reapresentaram na última segunda-feira (2).

O próximo compromisso do Timão será na segunda-feira (9), diante de Blumenau, às 20 horas, em Americana. A equipe catarinense vem de vitória surpreendente sobre a Uninassau-PE e já desperta a atenção do técnico Antônio Carlos Vendramini.

“Blumenau é composta por atletas que jogaram várias vezes a LBF. Respeitamos muito a equipe delas, mas estamos focados naquilo que estamos treinando. Temos que jogar 100%, com apoio do nosso torcedor e buscar os resultados positivos jogando em Americana”, comentou.

Após a partida de segunda-feira, as equipes voltam a quadra dois dias depois, novamente no ginásio Mário Antonucci, no Centro Cívico.