Americana volta a levar susto, mas supera Blumenau

Mais uma vez o Corinthians/Pague Menos/Americana encontrou dificuldades diante de Blumenau nos primeiros minutos, mas a melhor qualidade de seu elenco fez a diferença novamente na noite desta quarta-feira.

A equipe americanense venceu por 80 a 59 (40 a 28 no primeiro tempo), no ginásio Mário Antonucci, no Centro Cívico, em Americana, e se manteve na liderança da LBF (Liga de Basquete Feminino), com 100% de aproveitamento em quatro rodadas.

Agora, as meninas terão quatro jogos em sequência fora de casa, em rodadas duplas contra Uninassau-PE e Santo André, com o primeiro compromisso contra as pernambucanas marcado para terça-feira da semana que vem. Assim como no primeiro confronto diante de Blumenau, na última segunda-feira, o primeiro quarto foi marcado pelo equilíbrio e terminou empatado em 19 a 19. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Já o segundo quarto começou com muitos erros dos dois lados, tanto que a primeira cesta só saiu depois de 1 minuto e 33 segundos – tempo considerado alto no basquete – com a pivô Damiris do Amaral.

Depois da sucessão de falhas no ataque nos três primeiros minutos do período, Americana conseguiu desempatar com belas cestas de três pontos de Damiris e Gretter, em sequência, que deixaram o time da casa mais confortável em quadra e empolgado para ir ao intervalo com o placar de 40 a 28.

No terceiro período, Blumenau voltou melhor e chegou a reduzir a desvantagem de 12 para 6 pontos após sete minutos jogados. No entanto, nos três minutos finais, Americana se impôs e, conduzida por Damiris, cestinha do jogo com 26 pontos em 32 tentados, emplacou oito pontos seguidos e ampliou o placar para 64 a 46.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Com o jogo praticamente ganho, as donas da casa mantiveram a postura ofensiva no último quarto e fecharam o jogo em 80 a 59.

“Temos adotado um esquema bem dinâmico, utilizando as dez jogadoras, o tempo todo rodando, e todas que entraram corresponderam. A equipe jogou com muita alegria. Precisamos melhorar um pouco a parte defensiva, mas acredito que vamos manter esse nível nos jogos fora de casa que faremos agora”, analisou o técnico Antônio Carlos Vendramini após o duelo.

Campeão em baixa

Na outra partida de ontem da LBF, o atual campeão Sampaio Corrêa perdeu pela quarta vez em quatro jogos. Desta vez, o tropeço foi em casa diante do Uninassau, por 69 a 54.