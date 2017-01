Americana vence mais uma contra Santo André

O Corinthians/Pague Menos/Americana encerrou a rodada dupla fora de casa contra Santo André da melhor forma possível. Depois de ter vencido apertado no primeiro confronto, na última terça-feira (24), a equipe americanense melhorou a sua postura em quadra e venceu com mais facilidade nesta quinta-feira (26) à noite, por 85 a 59 (44 a 38 no primeiro tempo), em partida disputada no Ginásio Pedro Dell’Antônia, no ABC Paulista.

Após oito partidas na LBF (Liga de Basquete Feminino), o Timão soma sete vitórias e uma derrota e aparece na liderança isolada da classificação, com 15 pontos.

No próximo domingo (29) e segunda-feira (30), Americana tem seus últimos dois compromissos no primeiro turno da competição, em rodada dupla contra Sampaio Corrêa, na reedição da final da última temporada, vencida pelas maranhenses. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

No duelo desta quinta, Americana começou disposta a garantir a vitória sem sustos. No primeiro quarto, a equipe fez quase o dobro de pontos: 28 a 15. No segundo período, no entanto, Santo André reagiu e diminuiu a diferença para sete pontos, com o placar apontando 44 a 38 para as visitantes.

Nos últimos dois períodos, as americanenses não deram chance para uma reação das donas da casa e fizeram parcial de 28 a 16 no terceiro quarto e de 13 a 5 no último, fechando a partida com vitória por 85 a 59.

As destaques do jogo foram Jaqueline, de Santo André, cestinha do confronto com 24 pontos, e a norte-americana Brandie Baker, de Americana, com 20 pontos.

“Ainda no vestiário, antes do jogo, viramos a página das últimas partidas ruins que fizemos e hoje (quinta-feira) mostramos a que viemos. Fizemos uma grande partida, tanto na defesa, quanto no ataque”, comemorou o técnico Antônio Carlos Vendramini, que já projeta os confrontos diante de Sampaio Corrêa na próxima rodada dupla.

“Serão dois jogos difíceis, mas teremos a nossa torcida do lado e se tivermos a mesma atenção e o nível de atuação que tivemos hoje (quinta-feira), com certeza vamos conseguir as duas vitórias em casa”, aposta. Atuando no Centro Cívico, Americana ostenta 100% de aproveitamento na LBF, com seis vitórias em seis jogos.

Fora de casa, a equipe também tem bons números, após ter vencido três partidas e perdido apenas uma na sequência que teve como visitante.