Americana prega mais atenção diante de Blumenau

Depois de ter levado um susto e ficado atrás no placar em boa parte do primeiro quarto no confronto contra o novato Blumenau, na última segunda-feira (9), o Corinthians/Pague Menos/Americana prega atenção redobrada no reencontro com a equipe catarinense, nesta quarta-feira (11), às 20 horas. O confronto, válido pela quarta rodada da LBF (Liga de Basquete Feminino), será disputado mais uma vez no ginásio Mário Antonucci, no Centro Cívico, em Americana, com entrada gratuita.

Apesar da vitória por 75 a 57, o Timão acendeu o sinal de alerta por conta da desatenção demonstrada nos primeiros minutos, o que pode ser traiçoeiro em um playoff. Por isso, o técnico Antônio Carlos Vendramini espera que o time se mantenha ligado durante os 40 minutos de jogo, e não somente nos períodos finais, como na última segunda-feira. “Já esperávamos um jogo difícil, mas acredito que nossa equipe pode melhorar. Entramos um pouco desconcentrados no jogo. Mas na etapa final a equipe se firmou mais e conseguiu abrir uma boa vantagem”, avaliou.

Foto: Marcelo Rocha / O LIBERAL

Entre as jogadoras, o pensamento é o mesmo. Cientes de que a liderança momentânea na LBF e o retrospecto de ter chegado às finais nas últimas edições aumentam a pressão, as americanenses querem vencer e convencer contra Blumenau para comprovarem o favoritismo. “Temos que começar o jogo melhor, mais ligadas. Será um jogo muito difícil, então a defesa será muito importante para que possamos impor o nosso ritmo de jogo e temos de analisar os erros do primeiro jogo para não cometê-los novamente”, comentou a ala Izabella Sangalli.

A também ala Karla Costa aposta no jogo coletivo para conquistar a quarta vitória na competição. “Em certos momentos do jogo de segunda-feira, cada uma queria resolver a partida. Se conseguirmos atuar de forma coletiva durante os 40 minutos, tenho certeza que conquistaremos mais uma vitória jogando em casa”, disse.

RODADA

Em jogo adiado, inicialmente marcado para segunda-feira, o atual campeão Sampaio Corrêa perdeu em casa, nesta terça-feira (10), para o Uninassau Basquete, por 72 a 59. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quarta, às 17h15, no ginásio Paulo Leite, quadra reserva utilizada pela equipe maranhense em virtude de problemas no piso do ginásio Castelinho.