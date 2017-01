Americana pega Santo André por ponta isolada da LBF

Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

Após ter perdido a invencibilidade na LBF (Liga de Basquete Feminino) na última rodada, quando perdeu para o Uninassau Basquete por 61 a 53, o Corinthians/Pague Menos/Americana volta à quadra nesta terça-feira (24), quando enfrenta o Santo André às 20 horas no ginásio Pedro Dell’Antônia, no ABC Paulista. Ainda líder isolada da competição, a equipe americanense busca manter a “gordurinha” no topo da classificação até o fim da rodada dupla contra as andreenses, com o segundo duelo nesta quinta-feira (26).

Passadas seis rodadas, Americana soma 11 pontos, com cinco vitórias e uma derrota, numa campanha com 83,3% de aproveitamento. Se perder nesta terça, a equipe já será alcançada pelo Santo André, que tem 10 pontos e chegaria a 12, mesma pontuação que o Timão alcançaria – na LBF, as vitórias valem dois pontos e as derrotas um ponto. Além disso, o Uninassau, que também soma 10 pontos, joga às 21 horas contra Presidente Venceslau e também poderia dividir a ponta da classificação em caso de tropeço das americanenses.

LEIA TAMBÉM: LBF é lançada com discurso de reestruturação do basquete feminino do Brasil

PARA TRÁS. Para não deixar a liderança ameaçada, a ala Joice Rodrigues prefere esquecer a má atuação do time na rodada passada. “Cada jogo é um novo desafio. Infelizmente não atuamos bem na última rodada (contra o Uninassau), mas agora é um novo jogo. Estamos focadas para esta partida e lutaremos para buscar essas vitórias em Santo André”, comenta.

O elenco de Americana vai de ônibus a Santo André na tarde desta terça e retorna a Americana após a partida. Nesta quarta, as jogadoras farão um trabalho de recuperação, treinam no Centro Cívico e voltam ao ABC Paulista quinta-feira para o segundo compromisso contra o Santo André.