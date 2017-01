Americana joga para se manter como única 100% da LBF

Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

Passadas quatro rodadas na LBF (Liga de Basquete Feminino), somente uma equipe mantém os 100% de aproveitamento: o Corinthians/Pague Menos/Americana. Manter a invencibilidade e a liderança isolada é o desafio das comandadas de Antônio Carlos Vendramini nesta semana. Nesta terça (17) e quinta-feira (19), elas disputam rodada dupla contra o Uninassau Basquete, às 21 horas (horário de Brasília), no Centro Esportivo Santos Dumont, em Recife. Serão os primeiros compromissos das americanenses fora de casa na competição nacional – semana que vem, elas fazem mais dois jogos como visitantes, diante do Santo André.

Quando atuou diante da torcida, no Centro Cívico, o time conquistou vitórias expressivas sobre Presidente Venceslau e Blumenau, todas com, no mínimo, 18 pontos de diferença. Para Vendramini, o duelo de hoje tende a ser mais complicado. O treinador acredita que o bom início das pernambucanas, com três vitórias e uma derrota, já credencia a adversária como uma candidata ao título, ao lado do próprio Timão.

“São os dois melhores elencos do torneio. São as equipes mais cotadas para estar na final da competição. Esperamos uma partida bastante equilibrada. Para conquistarmos a vitória, temos que ter muita atenção, não cometer falhas e realizar uma atuação impecável”, alertou Vendramini, que já assistiu aos jogos do Uninassau na tentativa de explorar os pontos fracos do rival. “Analisamos alguns vídeos do Uninassau Basquete e vamos armar uma estratégia para surpreendê-las e buscar o melhor resultado possível”, comentou o comandante.

Americana terá dez jogadoras à disposição no duelo: as armadoras Babi e Gretter, as alas Karla Costa, Joice, Izabela Sangalli e Baker, e as pivôs Maria Carolina, Ega, Tati Conceição e Damiris do Amaral. O elenco viaja nesta terça pela manhã para a capital pernambucana.

MAIS JOGOS. A quinta rodada da LBF prossegue nesta quarta-feira (18) com mais duas partidas. Às 20 horas, Blumenau recebe Santo André. Pouco depois, às 21 horas, Sampaio Corrêa e Presidente Venceslau se enfrentam em São Luís (MA).