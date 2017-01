Americana inicia ‘maratona’ na Liga de Basquete Feminino

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Depois do longo recesso para as festas de fim de ano, o Corinthians/Pague Menos/Americana enfim volta às quadras nesta segunda-feira pela temporada 2016/2017 da LBF (Liga de Basquete Feminino), contra Blumenau. E a equipe americanense já deve se preparar para uma “maratona” de jogos. Até o fim do mês, serão oito jogos em 22 dias, uma média de um compromisso a cada pouco mais de dois dias.

A situação não agrada o técnico Antônio Carlos Vendramini, que entende que o pouco tempo de descanso entre um jogo e outro, somado às viagens, tende a prejudicar a qualidade técnica dos confrontos. “Eu não sei porque a tabela é feita dessa forma. Fazem muitos jogos juntos e depois fica um espaço grande sem partidas. Mas fizemos uma pré-temporada longa e boa. Mesmo com esses jogos consecutivos, nossa equipe não deve sentir, até porque estamos com um elenco numeroso e podemos fazer um revezamento em quadra”, afirma.

Desde a última segunda-feira, quando as jogadoras se reapresentaram depois da folga, o treinador americanense intensificou o ritmo dos treinamentos, ciente de que não poderá comandar muitas atividades nas próximas semanas. “Treinamos com muita intensidade nesta semana. Neste domingo voltaremos a treinar de manhã e depois iniciaremos nossa série de partidas sem muito repouso. Vai ser um pouco corrido, mas acredito que podemos buscar mais vitórias”, comenta o técnico.

O Timão enfrenta Blumenau, às 20 horas desta segunda, no ginásio Mário Antonucci, no Centro Cívico. O confronto se repete na quarta-feira, no mesmo local e horário. Na sequência, Americana fará rodadas duplas diante do Uninassau, em Recife (dias 17 e 19), Santo André, fora de casa (dias 24 e 26) e encerra sua participação no primeiro turno da LBF em casa contra o Sampaio Corrêa (dias 29 e 31). Nas duas primeiras rodadas da liga, em dezembro, a equipe americanense somou duas vitórias sobre Presidente Venceslau.