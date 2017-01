Americana faz revanche contra Sampaio Corrêa

Foto: João Carlos Nascimento_O Liberal

A decisão da última temporada da LBF (Liga de Basquete Feminino) terá sua reedição neste domingo, com o confronto entre Corinthians/Pague Menos/Americana contra o Sampaio Corrêa, às 11 horas, no ginásio Mário Antonucci, no Centro Cívico, em Americana. O duelo se repetirá terça-feira, às 20 horas, na mesma quadra, fechando a participação das duas equipes no primeiro turno da competição.

Se no ano passado as maranhenses levaram a melhor e ficaram com a taça, agora são as americanenses que vivem melhor momento. Em oito jogos na até aqui, o Timão venceu sete e perdeu apenas um, liderando de forma isolada, com 15 pontos. Mesmo se for derrotada nas duas partidas contra o Sampaio, Americana deverá terminar o primeiro turno na ponta, já que o regulamento da LBF prevê um ponto para quem perder e dois para quem ganhar.

Neste cenário, as americanenses chegariam, na pior das hipóteses, a 17 pontos, pontuação que só pode ser alcançada pelo Uninassau Basquete, que hoje tem 13 pontos e enfrentará o Santo André em rodada dupla fora de casa nesta semana. Ainda assim, o saldo de pontos de Americana dificilmente pode ser superado pelas pernambucanas: 131 a 44. Apesar da tranquilidade na tabela, o pensamento do time comandado por Antônio Carlos Vendramini é buscar uma revanche, até porque o início de campanha do Sampaio Corrêa não chega a intimidar como na temporada passada.

Nas quatro primeiras rodadas, foram quatro derrotas. Somente nos últimos jogos a equipe maranhense reencontrou o seu melhor basquete e conquistou quatro vitórias consecutivas. A grande reformulação após o título explica a oscilação das atuais campeãs. Deixaram o time nomes como Nadia Coalhado, Iziane, Isabela Ramona, Wheeler e a norte-americana Brandie Baker, que inclusive se transferiu para Americana. Com tantas perdas, as peças de reposição que chegaram para a temporada 2016/2017 só parecem ter se encontrado em quadra agora.