Americana encara série de quatro partidas em dez dias

Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

Líder da LBF (Liga de Basquete Feminino) com 100% de aproveitamento, o time do Corinthians/Pague Menos/Americana inicia nesta semana uma maratona de quatro partidas no intervalo de dez dias, todas fora de casa. Haverá um dia de descanso entre cada duelo, além dos deslocamentos necessários.

Depois de quatro vitórias em quatro jogos realizados no ginásio Mário Antonucci, no Centro Cívico, as comandadas de Antônio Carlos Vendramini vão primeiro a Recife, onde pegam o Uninassau-PE, na terça (17) e quinta-feira (19), com ambos os jogos às 21 horas (horário de Brasília). A viagem à capital pernambucana está marcada para a própria terça-feira pela manhã, com saída de Guarulhos e chegada prevista ao meio-dia. Depois, no retorno a São Paulo, fazem rodada dupla no ABC contra o Santo André.

TUDO EM ORDEM. De acordo com o preparador físico Marcos Strapasson, o elenco está preparado para encarar a sequência. “Procuramos analisar o comportamento físico das atletas quando existe essa sequência de jogos em um curto espaço de tempo. Analisamos se elas estão se hidratando, na suplementação, se estão alimentando bem, para que elas possam estar saudáveis e estejam bem para as partidas. Caso necessário, a gente poupa uma ou outra atleta de alguns treinamentos, mas acredito que não teremos nenhum problema e as atletas estarão preparadas para essa maratona de jogos”, explicou, em nota à imprensa.