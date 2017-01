Americana é derrotada e perde invencibilidade

Chegou ao fim a invencibilidade do Corinthians/Pague Menos/Americana na LBF (Liga de Basquete Feminino). Depois de ter somado cinco vitórias nas primeiras rodadas, a equipe americanense perdeu para o Uninassau Basquete por 61 a 53 (28 a 23 no primeiro tempo), nesta quinta-feira (19), no Centro Esportivo Santos Dumont, em Recife. Apesar da derrota, o Timão segue na liderança isolada da competição, com 11 pontos, seguido de perto pelo Uninassau, que chegou a 10.

A pivô Gil Justino, que defendeu Americana na última temporada e agora joga pelo time pernambucano, foi a cestinha do jogo, com 16 pontos. Já o Corinthians/Pague Menos/Americana deixa a capital pernambucana após uma atuação irreconhecível. Mesmo com o melhor ataque da LBF, as americanenses falharam demais e fizeram quase 30 pontos a menos que a média que ostentavam até então, superior a 80 por jogo.

Foto: Robson Neves / Divulgação

“As duas equipes não jogaram bem. Foi um jogo mais pegado, com um placar muito baixo. Mas o Uninassau errou um pouco menos e mereceu a vitória”, avaliou o técnico do Timão, Antônio Carlos Vendramini.

No primeiro quarto, com Casanova e Ariadna inspiradas, o Uninassau conseguiu encerrar o período na frente, com placar de 16 a 14. O segundo quarto foi marcado por muitos erros dos ataques dos dois lados. Com cinco minutos jogados, a parcial parecia mais de um jogo de futebol: 3 a 1 para Americana. Depois, as pernambucanas voltaram a se encontrar em quadra, enquanto as americanenses não conseguiram fazer mais que 9 pontos em todo o período e foram para o intervalo perdendo por 28 a 23.

O terceiro quarto foi equilibrado. Cada time fez 12 pontos, melhor para as donas da casa, que seguiram em vantagem. No último período, o Uninassau teve um “apagão”, ficou quase os três primeiros minutos sem pontuar e viu o Timão virar o placar. Quando voltou a acertar a cesta, as donas da casa cresceram novamente.

Os minutos finais foram de tirar o fôlego. As duas equipes se revezaram à frente no placar, mas as pernambucanas se posicionaram bem na defesa, melhoraram a eficiência no contra-ataque e comemoraram a vitória por 61 a 53.

Sinalizador

Faltando 35 segundos para o término do jogo, alguns torcedores vestidos com a camisa do Corinthians, que torciam pelo time de Americana, acenderam sinalizadores nas arquibancadas.

Não demorou para que a fumaça se espalhasse pela quadra, o que forçou a arbitragem a paralisar a partida por cinco minutos. Agora, o Corinthians/Pague Menos/Americana corre risco de levar uma punição pelo incidente. O Timão volta à quadra terça-feira (24) que vem, mais uma vez fora de casa, contra Santo André.