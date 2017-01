Americana bate Uninassau e dispara na ponta

Após ter somado quatro vitórias atuando em casa, o Corinthians/Pague Menos/Americana manteve a invencibilidade em seu primeiro jogo como visitante na LBF (Liga de Basquete Feminino). Na noite desta terça-feira, a equipe bateu o Uninassau Basquete, por 75 a 65 (39 a 29 no primeiro tempo), no Centro Esportivo Santos Dumont, em Recife. Os dois times voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, às 21 horas (horário de Brasília).

Com a vitória, Americana disparou ainda mais na liderança da competição, com 10 pontos. Já o Uninassau se manteve em segundo, com 8 pontos – três vitórias e duas derrotas. Apesar da boa diferença de 10 pontos, este foi o triunfo mais “apertado” do Timão na competição.

LEIA TAMBÉM: Timão apresenta ala norte-americana para LBF

Até então, o jogo com menor diferença de pontos a favor do líder da liga havia sido contra o Blumenau, pela terceira rodada, quando as comandadas por Antônio Carlos Vendramini haviam feito 18 pontos a mais: 75 a 57. Foto: Arquivo / O Liberal

No jogo desta terça, o treinador americanense chegou a ficar inquieto à beira da quadra no terceiro período, num momento em que as donas da casa haviam reduzido uma diferença de 10 para apenas 6 pontos e esboçavam uma reação. “No terceiro quarto eu quase não sentei, tinha que ajudar o time a marcar e defender”, lembra.

“Acho que foi um grande jogo. O empenho das duas equipes foi muito grande. Felizmente conseguimos fazer a diferença na defesa e no ataque nos momentos mais decisivos”, completou Vendramini.

LEIA TAMBÉM: Primeiros jogos da LBF no Centro Cívico terão entrada gratuita

Cestinha da partida com 24 pontos, a pivô Damiris do Amaral também enalteceu a dificuldade do confronto. “Jogar aqui (Recife) é sempre complicado. O Uninassau tem uma equipe muito forte. Todo jogo contra elas é uma pedreira, mas soubemos manter um ritmo legal e nos manter à frente no placar o tempo todo”, comentou a jogadora.

O jogo

O duelo na capital pernambucana foi equilibrado na maior parte do primeiro quarto. Somente nos três minutos finais Americana conseguiu abrir uma vantagem de seis pontos: 19 a 13. No segundo quarto, o Timão seguiu superior e ampliou sua vantagem para dez pontos, indo para o intervalo com placar de 39 a 29.

O terceiro período foi marcado pela reação do Uninassau, que reduziu a diferença para seis pontos (55 a 49) e levantou o público no ginásio. Apesar do susto, as americanenses tomaram de volta o controle do jogo no período final e saíram de quadra com a vitória por 75 a 65.