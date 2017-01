Americana bate Blumenau e dispara na ponta

Em seu primeiro compromisso em 2017, o Corinthians/Pague Menos/Americana se impôs diante de Blumenau na noite desta segunda-feira (9), venceu por 75 a 57 (39 a 34 no primeiro tempo) no ginásio Mário Antonucci, no Centro Cívico, em Americana, e disparou na liderança da LBF (Liga de Basquete Feminino), com três vitórias em três jogos. As duas equipes voltam a se enfrentar amanhã, no mesmo local, às 20 horas.

Na partida desta segunda, a qualidade do elenco americanense fez a diferença contra o bem armado time de Blumenau, novato desta edição da LBF. No primeiro quarto, o técnico Antônio Carlos Vendramini poupou algumas de suas principais jogadoras e iniciou com Izabela Sangalli, Babi Honório, Êga, Joice e Baker.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A estratégia não deu certo e, com as catarinenses à frente do placar, o comandante logo mandou à quadra algumas de suas destaques que começaram no banco, como Karla Costa, Damiris do Amaral e a argentina Melissa Gretter. Não demorou para que o time reagisse e fechasse o primeiro período com três pontos de vantagem: 18 a 15.

O segundo quarto seguiu equilibrado e Americana fez 21 pontos contra 19 de Blumenau, indo para o intervalo com cinco pontos de vantagem. Nos dois períodos finais, prevaleceu o rodízio das atletas americanenses em quadra, que não deixaram o ritmo da equipe cair.

O time catarinense, por sua vez, sentiu o cansaço e fez apenas 11 pontos no terceiro quarto, contra 20 de Americana. No último período, o Timão apenas administrou a boa vantagem construída e fechou o placar em 75 a 57. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Cestinha do jogo com 20 pontos, a pivô Damiris do Amaral comemorou a vitória, mas alertou para a desatenção de Americana no começo. “A gente entrou um pouco desligada na nossa defesa no primeiro e segundo quarto. O Vendramini deu um ‘esporro’ no vestiário porque nada estava dando certo. O nosso objetivo é muito maior que o jogo de hoje (ontem), então temos que entrar nas próximas partidas com mais atenção”, disse.

Adiado

Por conta de problemas no piso do Ginásio Castelinho, em São Luís (MA), a partida entre Sampaio Corrêa Basquete e Uninassau Basquete, que também aconteceria na noite desta segunda-feira, foi adiada para esta terça, às 12 horas, no ginásio Paulo Leite, quadra reserva da equipe maranhense utilizada para treinamentos.