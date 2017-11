Americanense é bronze no Grand Slam World Tour

O lutador Samuel Costa, da academia GF Team/Americana, conquistou a medalha de bronze em um dos maiores torneios de jiu-jitsu do mundo. O americanense foi ao pódio no Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour, realizado entre a última sexta e domingo, na Arena Carioca, no Rio.

A principal competição de arte suave da América Latina reuniu 3 mil representantes do Brasil, Japão, Estados Unidos, Inglaterra e Emirados Árabes Unidos e distribuiu 125 mil dólares em premiações. Samuel Costa ficou em terceiro lugar da categoria master, faixa marrom, até 94 kg. Hian Leite, categoria adulto, faixa azul até 69 kg, que foi derrotado na terceira luta, e Luan Aguirre, categoria adulto, faixa branca até 110 kg, também representaram a equipe GF Team/Americana.