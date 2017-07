Americana e Santa Bárbara indicam disputa pelos Regionais

Americana e Santa Bárbara d’Oeste devem travar uma “queda de braço” para sediar a próxima edição dos Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva. As cidades vizinhas são as primeiras a tornar público o interesse de receber o evento em 2018. O prefeito barbarense, Denis Andia (PV), aliás, se antecipou a outros possíveis concorrentes e enviou ofício à SELJ (Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude) em fevereiro pleiteando sediar o evento no ano que vem, quando o município comemorará o aniversário de 200 anos.

O documento recebeu a assinatura de visto pelo diretor técnico da pasta, Rodrigo César Moreira, em março. Mesmo sabendo do interesse de Santa Bárbara, Americana almeja sediar os Jogos Regionais pela terceira vez seguida. Em participação no programa “Santa Bárbara Hoje”, da rádio Santa Bárbara FM, na manhã desta sexta-feira, Denis Andia demonstrou não ter gostado de saber do interesse da cidade vizinha. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Eu não tenho gostado de conversas de bastidor que tenho ouvido. Todos sabem da nossa candidatura, fizemos com antecedência porque vai ser um ano especial para Santa Bárbara, só comemoraremos outro século de história daqui a 100 anos”, disse o prefeito. “Fizemos tudo o que precisava, está tudo documentado e não vamos pedir bênção para ninguém fazer isso por nós”, acrescentou.