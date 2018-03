Quando vale antecipar restituição com crédito bancário

O apelo dos bancos vem de todos os lados na temporada de entrega da declaração de imposto de renda. Por meio de mensagens em caixas eletrônicos, jornais, rádio e televisão, o contribuinte com direito à devolução de imposto de renda pago a mais em 2017 é convidado a antecipar a restituição do valor por meio de empréstimo bancário.

Na prática, os bancos antecipam para o cliente/contribuinte o dinheiro que receberia ao longo do ano, até dezembro, em um dos sete lotes mensais de restituição. O pagamento do primeiro lote ocorre em junho.

A liberação antecipada do dinheiro da restituição tem um custo, que é o juro cobrado pela instituição financeira pelo empréstimo. Ele varia de banco para banco, mas é menor que o exigido nas demais modalidades tradicionais de crédito ofertadas no mercado.

Foto: Divulgação

Os bancos cobram menos porque o risco de não receber de volta o dinheiro emprestado nessa modalidade de crédito é menor. O pagamento da dívida é retirado da conta corrente do cliente/contribuinte quando a Receita Federal faz o crédito da restituição.

JUROS BAIXOS

O modelo de financiamento se assemelha ao do crédito consignado, outra fonte de crédito com juros baixos, em que as parcelas do empréstimo são descontadas diretamente da remuneração do trabalhador, privado ou servidor público, ou do benefício de aposentados e pensionistas do INSS.

Quem antecipa o recebimento da restituição com crédito bancário precisa torcer, no entanto, para que a devolução do imposto ocorra em um dos sete lotes regulares previstos no calendário da Receita.

Um atraso no recebimento, com eventual retenção da declaração em malha fina, obrigará o contribuinte a quitar o empréstimo bancário com novo empréstimo. Um crédito que terá um custo mais elevado. Sem garantia da restituição, que lastreou a operação original, a instituição financeira cobrará juros de mercado nesse segundo financiamento.

Ademais, até que regularize sua situação perante a Receita e tenha a restituição liberada, o contribuinte assumirá duas dívidas, a do primeiro empréstimo e a do segundo, que tomou para quitar a primeira.

Será que vale a pena antecipar?

O recebimento antecipado do dinheiro da restituição de imposto por meio de empréstimo bancário é indicado apenas para o pagamento de dívidas que custam mais caro que o juro cobrado pelo banco. Especialistas em finanças pessoais sugerem a antecipação da restituição para a quitação, parcial ou total, de dívidas contraídas no cheque especial e no cartão de crédito.

Os juros do cheque especial seguem rodando acima de 12% ao mês e os do rotativo do cartão de crédito, de 10% ao mês ou até 19% ao mês, para o usuário que não paga sequer a parcela de 15% da dívida.

Embora variem de banco para banco, os juros cobrados na antecipação de restituição de imposto de renda estão bastante abaixo desses níveis, o que torna a quitação de dívidas caras com esse dinheiro interessante.

Pesquisa da Lendico, site de empréstimo pessoal online, com 741 participantes apontou que mais contribuintes pretendem tomar empréstimo de antecipação de imposto de renda neste ano. Subiu de 5,6%, em 2017, para 9,7%, neste ano.

Dentre os que pretendem fazer o empréstimo, 66,2% têm a intenção de usar o dinheiro para pagar dívida, 14,7% para fazer compras, 9,2% para custear as férias e 5% para pagar gastos com educação.

PARCELA ÚNICA

“O empréstimo de antecipação traz como vantagem para o contribuinte o fato de ser pago apenas no final do ano, em uma parcela única. Contudo, ele pode ser perigoso para o cliente, já que se ele deixar de receber o valor por qualquer razão será debitado da mesma forma”, afirma Marcelo Ciampolini, CEO da Lendico.

O executivo lembra ainda que o consumidor que pretende fazer este tipo de empréstimo deve garantir que terá o valor para o pagamento da dívida em parcela única mesmo que não receba a restituição.

“Se o consumidor estiver em dúvida sobre isso, o empréstimo pessoal pode ser uma alternativa mais vantajosa, já que poderá diluir a dívida em várias parcelas e pode encontrar taxas baixas”.