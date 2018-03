Declaração simplificada ou completa?

Ao fazer a declaração, você terá duas formas para oferecer os seus rendimentos, o que ganhou, para a tributação: simplificada ou completa. A principal diferença entre elas está no uso de algumas despesas que podem agora ser usadas como deduções no cálculo do imposto.

Conforme você vai lançando essas informações, o programa vai lhe informando no menu à esquerda qual o resultado da tributação por uma ou outra modalidade da declaração. É fácil visualizar, a todo momento, qual delas vai lhe permitir ter uma carga tributária menor, imposto mais baixo ou restituição mais alta. Foto: Freepik

Você poderá optar e até entregar a declaração por uma dela, mas se entender por alguma razão que a outra lhe era mais favorável terá a possibilidade de fazer uma retificadora com essa nova opção.

Por exemplo, se entregou pela simplificada mas percebeu que a completa reduziria mais o imposto poderá simplesmente entregar uma declaração retificadora pela completa. Mas isso somente dentro do prazo normal de entrega da declaração, que vai até o dia 30 de abril. Depois desse prazo, só poderá fazer alguma retificação no modelo escolhido inicialmente.

A SIMPLIFICADA

As principais deduções referem-se a gastos com saúde, educação, dependentes, ou doações. Na simplificada, você não usa essas deduções para diminuir o imposto, o programa aplica um desconto automático de 20% sobre os seus rendimentos para depois seguir calculando o imposto. Esse desconto está limitado a R$ 16.754,34.

Mesmo que não use as deduções legais, você terá de informar na declaração simplificada os dados sobre pagamentos feitos a médicos, dentistas, advogados, arquitetos, corretores, enfim, qualquer pagamento feito a um profissional, assim como a empresas, hospitais, convênios médicos e escolas.

Tudo isso entra na ficha de “Pagamentos Efetuados”. Caso você não lance essas informações, poderá pagar multa de 20% do valor não declarado. Doações como as feitas a fundos da Criança e Adolescentes e incentivos fiscais a projetos culturais e esportivos também precisam ser informadas e entram na ficha “Doações Efetuadas”.

Há uma conta bem simples que permite saber se a simplificada é a mais indicada para você, ou não. Some todas as deduções permitidas, de titular e dependentes, se o total for inferior a R$ 16.754,34 a simplificada é a mais indicada. Caso seja superior a esse limite, a melhor opção é pela completa.

A COMPLETA

Já no modelo completo, você utiliza no cálculo do imposto todas as deduções legais a que tem direito, assim como doações a fundos sociais e incentivos. O uso da completa é indicado quando o total de deduções que podem ser comprovadas supera o desconto na simplificada.

O valor desembolsado vai sendo lançado no quadro de pagamento efetuados e de acordo com o código já é remetido para o quadro de cálculo do imposto como desconto.

Confira quais são as deduções legais no cálculo do imposto de renda

1 – Gastos com saúde, em sua totalidade

2 – Despesas com educação até o limite de R$ 3.561,50 por pessoa

3 – Parcela de R$ 2.275,08 por dependente

4 – Depósitos em planos de previdência privada do tipo PGBL até o limite de 12% dos rendimentos tributáveis

5 – Pagamentos de pensão alimentícia, em sua totalidade

6 – Contribuição total feita ao INSS

7 – Doações e incentivos feitos a fundos de amparo à Criança e ao Adolescente e ao Idoso e incentivos à cultura, à atividade audiovisual e ao esporte, com limite de 6% do imposto devido, além de incentivos aos programas nacionais de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD) e de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), com limite de 1% do imposto devido cada

8 – Contribuição patronal ao INSS (parcela de 12%) feita em nome de domésticos, com limite de R$ 1.171,84

9 – Despesas para exercer a profissão no caso do contribuinte que é autônomo, trabalha por conta própria