Festa do Peão ganha mais um dia em sua 32ª edição

O CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana) confirmou mais um dia de apresentações na 32º Festa do Peão de Americana, que começa no dia 8 de junho. Beto Lahr, presidente do CCA, afirmou que no dia 12 de junho, Dia dos Namorados e véspera de feriado em Americana, se apresentam no recinto da Festa do Peão a banda Atitude 67, o cantor Thiaguinho e o DJ Vintage Culture.

“Com o dia 12, serão sete dias de shows na Festa do Peão de 2018”, comenta Lahr. “Conseguimos trazer mais essas atrações para o evento. Thiaguinho está num ótimo momento e o Vintage Culture é um DJ de fama internacional, que nunca se apresentou em rodeio”, ressaltou o presidente. Além das três atrações musicais, o piloto Gene Fireball também se apresenta na arena. Montarias não estão previstas. Foto: Divulgação

Thiaguinho, que comandou o Exaltasamba antes de seguir carreira solo, vai apresentar as músicas de sua turnê mais recente, “Só Vem”, que será lançada em abril, em São Paulo. Já Vintage Culture, nome de trabalho do DJ e produtor Lukas Ruiz Hespanhol, começou sua carreira em 2012, mas logo conquistou espaço no cenário da música eletrônica nacional e internacional. Em 2015 se apresentou no Rock in Rio e, no ano seguinte, foi eleito o DJ número 1 na lista da revista House Mag.

Outros nomes

A 32º Festa do Peão de Americana se estende até o dia 17 de junho e vai receber nomes famosos do mundo sertanejo, como Simone e Simaria, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Chitãozinho e Xororó, Bruno e Marrone e Wesley Safadão e até artistas de outros segmentos, como DJ Dennis e Anitta.

Os ingressos podem ser adquiridos no Clube dos Cavaleiros de Americana, em um dos pontos de venda relacionados em www.festadopeaodeamericana.com.br ou pelo site www.totalacesso.com.br.