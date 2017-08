YouTuber com mais inscritos no mundo promete não fazer mais piadas sobre judeus

Após se envolver em uma polêmica por uma ‘piada’ antissemita no início de 2017 o que custou sua parceria com a Disney, o youtuber PewDiePie fez um vídeo denunciando os supremacistas brancos que participaram do protesto em Charlottesville e dizendo que não quer ter nada a ver com eles. Mais do que isso, a personalidade com mais inscritos do YouTube também se comprometeu a não fazer mais piadas envolvendo nazistas ou judeus.

“Tudo o que aconteceu em fevereiro e agora nos protestos em Charlottesville me deram uma nova perspectiva sobre o assunto e quem são esses neo-nazistas”, disse PewDiePie, cujo nome verdadeiro é Felix Kjellberg. “Só sou um cara fazendo piadas na internet”, continuou. “Acreditem ou não, não quero ter nada a ver com esses caras. Quando me acusaram de ser nazista no início do ano achei que estavam exagerando, como assim ainda existem nazistas?”, falou.

O youtuber então afirmou que não fará mais piadas com nazistas ou judeus. “Isso perdeu a graça, é como um meme morto”, ironizou. Mesmo assim, ele não chegou a repudiar as ações dos supremacistas brancos e lavou as mãos sobre o assunto no final do vídeo. “Vocês fiquem aí com suas tochas e eu fico aqui fazendo meus vídeos, ok?”, completou.