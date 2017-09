YouTuber com mais inscritos no mundo faz comentário racista durante ‘live’

O youtuber PewDiePie, que conta com o maior número de inscritos em um canal do YouTube no mundo e é a pessoa que mais fatura com a plataforma, se envolveu em uma nova polêmica e recebeu fortes críticas após fazer comentário racista durante uma “live” realizada no domingo,

Enquanto jogava “Playerunknown’s Battlegrounds”, o youtuber sueco, que se chama Felix Kjellberg, usou um insulto racista em inglês para designar um adversário que o havia derrotado no jogo. Segundos depois ele se desculpou e disse que não queria dizer o que havia dito, mas não conseguiu impedir as críticas na internet.

Alguns desenvolvedores de games já anunciaram que vão entrar com pedido de copyright contra os vídeos em que PewDiePie joga e não vão mais autorizá-lo a jogar por conta do comentário racista.