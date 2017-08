‘Yakalakaya’ traz manifestações culturais para S.Bárbara

Dança, música, teatro, artes marciais e poesia se misturam no espetáculo “Yakalakaya”, que reúne diversas manifestações culturais e históricas da Angola e suas ligações com a própria cultura brasileira. A montagem será apresentada nesta quarta-feira, a partir das 19h, no Anfiteatro Municipal Detinha Dagnoni, na Avenida Monte Castelo, em Santa Bárbara d’Oeste, com entrada gratuita.

“Yakalakaya” é um projeto de intercâmbio cultural cujo objetivo é acender a herança literária, tradição oral, música, danças e artes marciais angolanas”, resumiu o criador do espetáculo, Cabuenha Janguinda Moniz. A apresentação desta quarta é uma parceria com a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo).

De acordo com o artista, o projeto nasceu após uma densa pesquisa de resgate das raízes angolanas da capoeira. “No processo, me deparei com várias outras manifestações culturais da Angola. Como a capoeira também tem essa diversidade artística dentro dela, além de outras experiências que eu tenho nas artes plásticas, tive vontade de criar esse projeto, que nasceu com o objetivo de mostrar essa Angola plural, que é muito diversificada e poucos conhecem”, apontou.