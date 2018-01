‘Você não precisa de cabelo para ser bonita’, diz Millie

A atriz Millie Bobby Brown, a Eleven de “Stranger Things”, fez alguns tuítes inspiradores neste domingo, 14, sobre como raspar seu cabelo para a personagem a fez se sentir empoderada e bonita.

“Eu sinto saudades do meu cabelo raspado. Raspar o cabelo é tão empoderador. Você não precisa de cabelo para ser bonita, você é bonita com ou sem ele. Aprendam isso”, tuitou a atriz. Depois, ela compartilhou um vídeo que mostra o momento em que ela raspa o cabelo pela primeira vez.

The day I shaved my head was the most empowering moment of my whole life. The last strand of hair cut off was the moment my whole face was on show and I couldn’t hide behind my hair like I used to. As I looked in the mirror I realized I had one job to do. Inspire. pic.twitter.com/k65c7dGId1

