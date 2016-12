Vídeo faz balanço dos melhores de 2016 na música

O jornalista Luciano Assis, editor do caderno +Cult, do jornal O Liberal, comenta os destaques da música neste ano de 2016, que se encaminha para o seu final.

Nomes como David Bowie, Iggy Pop, Leonard Cohen, Metallica e Almir Sater & Renato Teixeira estão entre os escolhidos pelo jornalista como representantes do ano que termina nesta semana. “Todos reclamaram – e com razão – que 2016 foi um péssimo ano em assuntos como política e economia. Os últimos 12 meses também nos levaram vários nomes importantes do cinema, televisão, teatro e da própria música. No entanto, no que se refere à produção, 2016 foi bem interessante”, frisa Assis.