Vida de modelos plus size brasileiras vira tema de reality show

Durante sua estreia na São Paulo Fashion Week, no desfile do estilista Ronaldo Fraga, nesta quarta-feira, 30, Fluvia Larcerda estava sendo seguida por uma equipe de filmagem. A vida da principal modelo plus size do Brasil vai virar um reality show no canal E! Entertainment, com estreia prevista para 2018.

Atualmente, a modelo mora em Nova York, e vem ao País apenas para trabalhos esporádicos. “Lá, eu consigo trabalhar mais, principalmente no verão”, explicou.

Para Fluvia, esta é uma oportunidade para mais visibilidade ao segmento em que atua. “O Brasil ainda está engatinhando. Em todo o mundo, o mercado plus size é maior”, disse. “Aqui, não temos o desenvolvimento de modelos ou oportunidades de trabalho. Mas os investidores já enxergaram o lucro em cima deste segmento, que está começando a se desenvolver.”