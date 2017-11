Vereador cria projeto para festival musical em Americana

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O vereador Odir Demarchi (PR), de Americana, protocolou nesta semana o Projeto de Lei de prevê a criação do Festival de Música “Canta Americana”. A iniciativa, conforme o parlamentar explicou ao LIBERAL nesta quarta-feira, visa incentivar a produção musical autoral da cidade e região. Demarchi ainda afirmou que deve protocolar em breve o projeto de uma Virada Teatral, uma mostra não-competitiva de teatro que seria realizada durante 24h, aos moldes da Virada Cultural Paulista.

“O pessoal que toca na noite diz que tem pouco espaço para mostrar sua música. No passado, existiam festivais de música na cidade, mas com o tempo isso foi acabando. E por eu ter comércio também, onde gosto de ter atrações de música, decidi fazer algo pelos artistas. Conversei com os músicos e daí surgiu o projeto”, justificou Demarchi. Ele ainda afirmou que seria um evento de “custo zero” para a cidade, porque utilizaria os próprios equipamentos da Prefeitura, e também ficaria aberto para apoio da iniciativa privada.

Entretanto, o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Fernando Giuliani, contesta o projeto de Demarchi. Ele contou à reportagem que recebeu a notícia do projeto com estranheza, uma vez que a pasta já tem quatro mostras artísticas planejadas para o calendário de 2018, nas áreas de dança, música, teatro e canto. “Festivais não são tão simples de serem realizados, tem que ter premiação, senão não tem apelo e não é justo com os participantes. E tudo o que tem premiação não é tão simples”, observou Giuliani.