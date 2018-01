‘Vamos libertar nossos corpos’, pede Gaby Amarantos

A cantora Gaby Amarantos fez uma publicação defendendo o respeito ao próprio corpo. Ela aparece de biquíni em uma lancha no Rio de Janeiro e escreveu sobre a importância de desfilar as “imperfeições” no que está chamando de “verão da aceitação”.

Gaby chegou a participar de um reality show de emagrecimento da TV Globo em 2013, ao lado de Fábio Porchat e do cantor sertanejo César Menotti. Na publicação da quarta-feira, 10, ela assumiu que já achou que a felicidade estivesse apenas na mudança externa. “Mas é mentira”, escreveu.