Um dos mais longevos do samba, grupo Fundo de Quintal completa 40 anos

O ano de 2018 marcará os 40 anos de carreira do Fundo de Quintal, um dos grupos mais longevos do samba e que dispensa maiores apresentações aos amantes do gênero. Também no ano que vem, a história dos amigos que deram as primeiras batucadas no bloco Cacique de Ramos, no bairro de Olaria (RJ) – não só daqueles que ainda estão juntos, mas também daqueles que já se foram -, será tema da Mancha Verde no Carnaval de São Paulo. “Vai ser uma grande festa”, antecipa Ubirany, um dos fundadores do grupo, que se apresenta neste sábado em Santa Bárbara, como atração principal da 5ª edição da Feijoada Dona Beleza, na Chácara Recanto Colibri.

Para o “pai” do repique de mão, o segredo da longevidade do Fundo de Quintal está na divisão das responsabilidades entre os integrantes. “Eu acho que a nossa formação explica porque estamos há tanto tempo na estrada. Nunca tivemos um solista ou um líder. Aqui todos são responsáveis por tudo o que acontece”, sintetiza. “A ideologia musical também é muito importante. Nós a mantivemos até hoje. Quem chega, já chega vestindo a camisa”, completou Ubirany. O grupo também não abre mão de outra coisa: a escolha do repertório. São quase quatro décadas cantando aquilo que eles querem. “A decisão é sempre nossa, em qualquer gravadora. Claro que ouvimos muita coisa com o nosso produtor (Rildo Hora está com o Fundo de Quintal desde 1986), mas a palavra final cabe a nós”, explica ele. Foto: Divulgação

GRANDES NOMES. A lista de grandes nomes do samba que já passaram pelo Fundo de Quintal é extensa e acumula milhões de cópias vendidas: Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Sombrinha, Almir Guineto e Mário Sérgio, os dois últimos, falecidos recentemente. A rotatividade não significa, porém, que o grupo tenha perdido a sua identidade. Muito pelo contrário. “Respeitamos aqueles que fazem samba de uma forma diferente, mas nós mantemos a nossa ideologia. Quem chega, já conhece todo o repertório. Não precisamos ensinar nada. E é importante que haja a continuidade daquilo que nós fazemos há muito tempo”, salienta Ubirany. O músico, aliás, usa um dos refrões mais famosos do Fundo de Quintal para mostrar que a morte de Mário Sérgio – ocorrida em 2016 – foi, dentro do possível, superada. “O show tem que continuar. Sua morte será eternamente sentida, mas seguimos em frente”, garante. E a maior prova disso está no novo DVD que o grupo prepara, cujo lançamento deve acontecer ainda este mês. “Esse trabalho foi gravado lá no Cacique de Ramos, no dia em que o Péricles se apresentou com a gente. Ele está ‘na boca do forno’, quase pronto”, antecipa.