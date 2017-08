Triz, a voz grave que canta com a alma

Em uma imponente casa da região da Lapa, na zona oeste de São Paulo, Triz não tem nenhuma pressa para se levantar do aconchegante sofá da sala do amigo Cesar Gananian. Sem jeito, dá alguns passos em direção às escadas e sugere o andar superior para conversar com a reportagem numa fria e chuvosa manhã de quarta-feira, dia 9.

A potência da voz grave de Triz, de apenas 18 anos, assusta. “O preconceito não te leva a nada. Não seja mais um babaca de mente fechada. Porque o ódio mata. Só o amor sara. De qual lado você vai ficar?”, diz o refrão de Elevação Mental, que foi cantada a capela no intervalo do bate-papo. O vídeo da canção já tem quase 3 milhões de visualizações no YouTube em menos de um mês.

O musicista que explodiu na internet nas últimas semanas chama a atenção pelas letras inteligentes. O visual inspirado em Bob Marley, seu maior ídolo, com roupas largas e dreadlocks no cabelo, também. Triz é um transexual do gênero não binário, ou seja, ele – como prefere ser chamado – não se identifica nem como homem nem como mulher. “Existem transbinários (que se identificam com homem ou mulher) e trans não binários (que não se idêntica com nenhum dos dois gêneros). Ser homem ou mulher não está na carcaça, ou seja, no corpo humano, mas na nossa cabeça. Isso você pode mudar no bisturi. Minha mente não é a de uma mulher e também não é a de um cara. Embora tenha vagina, nunca me considerei menina. Eu não me reconheço como mulher e muito menos como homem”, declara.