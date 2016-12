Após 42 semanas em cartaz na capital paulista, a versão brasileira do espetáculo musical “Wicked” encerrou sua temporada no País no último domingo. Com apresentações desde o dia 4 de março no Teatro Renault, em São Paulo, o musical atingiu público de 340 mil espectadores.

A montagem brasileira também foi elogiada pela crítica, vencendo três categorias do Prêmio Bibi Ferreira: melhor musical na escolha do júri especializado e também voto popular, e melhor atriz para Fabi Bang. O Prêmio Qualidade Brasil também elegeu o musical como o melhor em cartaz em 2016. “Wicked” ainda segue com indicação ao Prêmio Quem nas categorias de melhor peça e atriz, para Myra Ruiz. Foto: Marcos Mesquita

O espetáculo é baseado no best-seller do escritor Gregory Maguire, e estreou em 2003 no circuito da Broadway, em Nova York, nos Estados Unidos. As letras originais das canções são de Stephen Schwartz, ganhador do Oscar pelas músicas de “Pocahontas” e “Prícinpe do Egito”. O musical é dirigido por Lisa Leguillou, baseado na direção original do ganhador de dois prêmios Tony, Joe Mantello, e coreografia do ganhador do Tony, Wayne Cilento.

A montagem conta a histórias de duas outras garotas que se conheceram na Terra de Oz, muito antes de Dorothy. Elphaba, nascida com a pele cor verde-esmeralda, é esperta, ardente e incompreendida. Glinda é belíssima, ambiciosa e muito popular. Ao longo da história, são apresentados os segredos que fazem Elphaba se tornar uma bruxa considerada má, e Glinda a ganhar a simpatia dos habitantes da Cidade das Esmeraldas. Foto: Marcos Mesquita

“Wicked” em números

– Ganhou mais de 100 prêmios internacionais, incluindo um Grammy e três prêmios Tony.

– Desde a estreia na Broadway, em Nova York, foi apresentado em mais de 100 cidades de 14 diferentes países ao redor do mundo. São eles: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Japão, Alemanha, Holanda, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Coréia do Sul, Filipinas, México e Brasil.

– Mais de nove milhões de pessoas assistiram ao “Wicked” somente na Broadway, em Nova York, desde o início de suas apresentações em outubro de 2003. Nesta temporada, o musical bateu o recorde de bilheteria no Teatro Gershwin 22 vezes.

– O musical arrecada normalmente cerca de US$ 1,8 milhão por semana.

– O romance Wicked, de Gregory Maguire, publicado em 1995, vendeu cinco milhões de cópias, com 4,5 milhões vendidos a partir de 2003 quando o musical estreou. Estimulado pelo sucesso do musical, o romance ainda aparece na lista de best-sellers após 17 anos de sua publicação inicial.