Vídeo do 4 Amigos com piadas sobre Americana gera discussão sobre limite do humor

A pergunta “Qual o limite do humor?”, é uma das que mais desagrada os comediantes. Mas ela vem sendo debatida em Americana nos últimos dias. O que tem fomentado a discussão é o vídeo “Fila de Piadas Cidades – Americana”, divulgado pelo grupo de humor 4 Amigos. A filmagem mostra um trecho de uma apresentação dos artistas Afonso Padilha, Dihh Lopes, Marcio Donato e Thiago Ventura realizada recentemente no Teatro Paulo Autran, em que os artistas se revezam contando piadas inspiradas na realidade município.

Entre piada e outra, eles falam sobre a prostituição no bairro Praia Azul, o homem que abordou motoristas no semáforo com escorpiões, a morte do leão do Parque Ecológico, a Festa do Peão, a administração do ex-prefeito Diego De Nadai (PTB), a “rixa” entre a cidade e a vizinha Santa Bárbara d’Oeste, e os bairros Antônio Zanaga e Jaguari.

São assuntos que, corretos ou não, já geraram riso entre diversas conversas entre americanenses, e inclusive da plateia da apresentação registrada. Entretanto, além da repercussão positiva, circulam nas redes diversas críticas pela forma que os assuntos foram abordados. No Youtube, já são mais de 505,2 mil visualizações, e no Facebook, outras 5,4 mil, além de comentários com opiniões divergentes (e centenas de pedidos de shows em outras cidades do País). Vale ressaltar que a Fila de Piadas é uma prática comum do grupo, realizada em diversas cidades por onde passam, com temas variados.