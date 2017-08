Tom Cavalcanti une histórias com personagens conhecidos

Foto: Divulgação

Um dos maiores humoristas do Brasil se apresenta neste sábado, dia 12, às 20h30, no Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste. O cearense Tom Cavalcante apresente seu show de humor “STOMDUP”, onde apresenta piadas sobre os mais variados temas, além de interpretar seus personagens mais famosos e queridos, como o bêbado João Canabrava, a apresentadora Ana Maria Bela e a petulante doméstica Jarilene.

Cavalcante tem viajado todo o Brasil com o espetáculo e é sucesso de público e crítica por onde passa. Cada apresentação tem seus diferenciais únicos, já que o humorista trabalha suas crônicas e piadas em cima das atualidades do Brasil e do mundo, com uma boa dose de improviso. “Sou um artista que trabalha com o factual e com temas de domínio popular”, resume o artista.

Durante 1h35m de espetáculo, o comediante reflete sobre política, religião, relacionamentos, música e crônicas, além de abrir espaço para seus personagens autorais e algumas imitações, tudo dentro dos seus devidos textos. “Fazer humor em tempos de distensões sempre é muito complicado. As pessoas estão menos tolerantes em todo o planeta. O humor ajuda a ganhar consciência, daí o incômodo de alguns seguimentos. Sou a favor do humor sem restrições, mas com qualidade e graça”, reforçou. Nascido em Fortaleza, Cavalcante ficou famoso ainda na década de 1980. Em 1989, participou do “Chico Anysio Show”. Em seguida, participou da “Escolinha do Professor Raimundo” por cinco anos. Já em 1996, alcançou um dos seus maiores sucessos da carreira: o porteiro Ribamar, do programa “Sai de Baixo”. Comandou vários programas próprios, como o “Megatom”, na Globo, e o “Show do Tom”, na Record. Atualmente, apresenta o “Multi Tom”, no canal MultiShow.