‘Testando…’ reúne comediantes da região em Sumaré

“Tivemos essa ideia de fazer shows beneficentes em cidades da região para ajudar as pessoas que mais precisam e, ao mesmo tempo, testar nosso trabalho, com piadas inéditas, dar a oportunidade para novos comediantes e, ainda, oferecer opções de lazer e muita diversão para os moradores”, explica Oliveira.

O Anfiteatro do Centro Administrativo de Nova Veneza, em Sumaré, recebe pela primeira vez o espetáculo de stand up “Testando…” nesta quarta-feira. A apresentação, que reúne humoristas e comediantes da RPT (Região do Polo Têxtil), acontece às 20h30 e tem entrada gratuita. Quem desejar, no entanto, pode doar 1kg de alimento não perecível na entrada. O material recebido será encaminhado para instituições de caridade da cidade.

Foto: Divulgação

Já segundo Belluchi, que vive em Nova Odessa, a plateia será como uma “cobaia” para as novas piadas dos humoristas. “Vamos testar várias piadas novas, por isso a peça se chama ‘Testando’. O público não paga, mas serve como nossa cobaia”, brinca. “Nós vamos montado nosso material e as piadas que funcionam, a gente mantém no show, e aquelas não tão engraçadas, a gente reescreve”.

Boa parte das piadas que serão apresentadas fazem referência ao dia a dia dos humoristas. “No meu caso, fui pai recentemente, então, as piadas que eu faço são sobre esse momento da gravidez, das mudanças pelas quais as mulheres passam. Damos esse olhar diferenciado para aquilo que a gente passa, são nossas vivências, que levamos para o palco. E as pessoas se sentem representadas no palco”.

ACONTECE: O espetáculo de stand up “Testando…” será apresentado nesta quarta-feira, às 20h30. A entrada é gratuita. A Anfiteatro fica na Avenida Brasil, 1.111, no bairro Nova Veneza. Informações pelo telefone 3873-1566