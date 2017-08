Sérgio Mallandro vem à Americana para apresentação única

“Eu me considero o mesmo Sérgio Mallandro daquela época, não mudei em nada. Um cara que adora a vida, que adora fazer com que as pessoas ao redor se divirtam e se sintam bem”, resumiu o humorista, num bate-papo com o LIBERAL. “Eu sou o mesmo tanto no palco quanto fora dele. Me sinto bem vendo as pessoas se divertindo comigo, vendo as pessoas dando risada. É aquilo, se não tiver ‘glu-glu’ não tem ‘ié-ié’”.

Mesmo após tantos anos após o fim do programa infantil “Oradukapeta”, do SBT, em que ficou nacionalmente famoso, Mallandro ainda diverte as mais variadas gerações. “Sempre fiz tudo com muito amor e com muita vontade, gosto muito do que eu faço. Quando eu subo no palco, é um momento muito especial. Estar no teatro é muito legal pela proximidade, eu gosto muito de interagir com o público. Então, eu acho que tudo o que você faz com vontade, com carinho, as pessoas se sentem à vontade”, disse.

CINEMA. Sérgio Mallandro já passou por programas de TV e cinema. Fez os filmes “Menino do Rio” (1981), e “Garota Dourada” (1984), além do filme “O Trapalhão na Arca de Noé” (1983). Seus maiores sucessos, no entanto, foram “Lua de Cristal” (1990) e “Inspetor Faustão e o Mallandro” (1991). Com passagens pelo SBT, Globo, Gazeta e Manchete, apresentou diversos programas, como o Show do Mallandro e o Festa do Mallandro.

