Santa Bárbara abrirá vagas para oficinas de teatro gratuitas

Foto: Divulgação

A Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste abrirá inscrições para as Oficinas de Teatro a partir de 6 de fevereiro. As aulas serão oferecidas gratuitamente nos diversos pontos culturais da cidade, como no CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), no Planalto do Sol 2; no Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum, no Cidade Nova; e no Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux, do Conjunto Habitacional Roberto Romano.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de março nos locais das aulas. Há vagas para iniciantes e veteranos das artes cênicas. As turmas serão divididas por faixa etária, sendo uma dos 8 aos 11 anos de idade, outra dos 11 aos 15, e uma terceira turma a partir dos 16 anos. Os encontros serão semanais e ocorrerão entre 13 e 29 de novembro, sem recesso no mês de julho.

Pela primeira vez, também haverá uma turma exclusiva para atores já experientes nas artes cênicas. Os interessados devem ter mais de 16 anos e precisam apresentar certificados de outros cursos ou comprovante de portfólio. As atividades serão realizadas sempre às segundas-feiras, das 19h às 21h, no Teatro Municipal Manoel Lyra. Informações pelo telefone 3464-9424.