Rodrigo Sant’anna traz espetáculo para Americana

O LIBERAL conversou com o ator sobre a obra e seus personagens, e ele afirmou que escolheria Regina Célia para a presidência do Brasil. “Porque só alguém com essa loucura poderia resolver a nossa situação. Ela fala o que pensa, sem dúvida seria ela! Ou talvez a Valéria, que é a mais famosa ‘bandida’, já estaria aí meio no ‘hall’ dos políticos”, brincou o humorista, sem deixar a crítica a política de lado.

Foto: Divulgação

Sobre a inspiração para a criação dos personagens, ele conta que nunca retratou ninguém especificamente, apesar de todos eles trazerem características de pessoas conhecidas para sua arte. “A Adelaide lembra muito a minha avó, a Regina Célia também lembra a minha madrinha. Eu procuro, na verdade, buscar uma pluralidade para os personagens. ‘Bebo’ um pouco de muita gente, porque meu processo de criação vem muito da observação”, explica.

Recentemente, Sant’anna entrou com processo de plágio contra um programa da Rede TV!, pois teriam feito a cópia da sua personagem mais famosa, a travesti Valéria. “Copiar não é legal. Acho que você copiar um ser humano real é uma coisa, mas copiar o trabalho de um outro ator para fazer o seu trabalho, já não acho muito legal”, afirma.

LEIA TAMBÉM: Rafael Portugal traz o humor para os teatros

Foto: Divulgação

Ainda sobre a “estrela” do seu palanque, a personagem Valéria, o ator conta que nunca recebeu críticas da comunidade LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros). “Por mais que seja travesti, ela não é o retrato de todas as travestis do Brasil. A minha maior preocupação é respeitar não só o grupo LGBT, como qualquer outro tipo de grupo que, de alguma maneira, sofra algum tipo de discriminação na sociedade. No meu trabalho, quero trazer a humanidade do personagem, porque quando as pessoas acreditam que ele é real, elas respeitam quase como se fosse um ser humano. Essa é minha tentativa: aproximar ao máximo os meus personagens de seres humanos reais”.

ACONTECE: Rodrigo Sant’anna apresenta “Segundo Turno de Risadas” neste sábado (8), às 19h. Os ingressos custam entre R$ 35 e R$ 70. O Teatro Municipal de Americana fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Informações pelo telefone 3461-3045.