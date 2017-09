Renato Albani leva seu humor para os palcos do Iguatemi

O humorista Renato Albani, revelação no atual cenário brasileiro, vem a Campinas nesta quinta-feira para apresentar o show de stand up comedy “O Melhor Trabalho do Mundo”, o qual ele tem mantido em cartaz na capital paulista, no Teatro Frei Caneca. Na montagem, ele conta acontecimentos baseados em sua história de vida, além de pensamentos distorcidos sobre coisas do cotidiano. A apresentação ocorre às 20h no Teatro Iguatemi, com classificação 14 anos.

O capixaba de 31 anos apresenta ao público o humor com o qual tem conquistado um vasto número de seguidores na internet. Ele sobe ao palco para relatar fatos desde a sua infância, permeando as experiências escolares, até a mudança para São Paulo e a rotina atual. No stand up, o artista revelado pelas redes sociais conta como decidiu deixar a carreira de engenheiro eletricista, área na qual é graduado, para fazer comédia, cuja vocação foi revelada ainda na adolescência, ao fim das aulas, com autorização dos professores.

Foto: Divulgação

No Espírito Santo, ele se manteve em cartaz semanalmente por três anos, no bar Mercearia Botequim. Ao conquistar destaque em seu estado natal, mudou-se para São Paulo, cidade onde reside ainda hoje. Na capital, ele integra o elenco do Comedians Club, referência no cenário de humor nacional.