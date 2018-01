Rafinha Bastos apresenta novo stand up em Campinas

Processos judiciais, polêmicas, relações familiares turbulentas. Estes são alguns temas do espetáculo “Últimas Palavras”, o novo show do humorista Rafinha Bastos. Ele se apresenta neste e no próximo fim de semana no Teatro Iguatemi Campinas, com sessões aos sábados, às 21h, e domingos, às 19h. A classificação é 16 anos.

Com “Últimas Palavras”, Rafinha Bastos volta aos palcos após um longo período ausente, e fala ao público sobre eventos do cotidiano e da sua vida pessoal que rendem risadas. Assuntos polêmicos também não devem ficar de fora da apresentação. “O palco é a minha casa. Estou mais feliz que nunca por voltar a fazer uma das coisas que mais gosto nessa vida, o stand-up comedy”, celebra o artista sobre a retomada aos teatros.

Foto: Divulgação

Este é o terceiro show de humor do comediante, ator e jornalista. Bastos está entre os 30 comediantes mais assistidos do Youtube, e já acumula mais de 11 milhões de seguidores no Twitter, além de outros 4,5 milhões no Facebook e 1,3 milhões no Instagram. O artista iniciou sua carreira no stand up em 2004, sendo um dos pioneiros do País neste estilo cômico.