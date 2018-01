Projeto de Sumaré abre inscrição de teatro

A partir da próxima terça-feira (16), estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de teatro, voltadas para crianças e adolescentes de 8 a 14 anos. O projeto “Todas as Cores do Mundo” oferecerá um curso de iniciação com duração de sete meses aos alunos, gratuitamente. Para realizar a inscrição, basta levar cópia do RG da criança e do responsável no Anfiteatro de Nova Veneza, localizado na Avenida Brasil, 1.111, de segunda a sexta, das 9 às 15 horas.

O projeto tem organização da Mundo Eventos, conta com apoio da Prefeitura de Sumaré e patrocínio da Honda do Brasil, por meio do ProAC. As aulas terão início no dia 8 de março, sempre às quintas-feiras, em dois horários (manhã e tarde). Ao final do curso, será gravado um DVD do espetáculo “Todas as Cores do Mundo” com os alunos.

As oficinas acontecerão no mesmo local das inscrições – o Anfiteatro de Nova Veneza.